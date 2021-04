Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

PALAZZO ROSSOBELLUNO Maxi piano di assunzioni a Palazzo Rosso. «Così tante assunzioni insieme non si erano mai viste in tutta la storia del Comune di Belluno», dichiara sicura l'assessore al personale Francesca De Biasi. Dopo anni di denti stretti e di servizi in difficoltà per l'impossibilità di assumere, il cambio di passo dello scorso anno ha permesso al municipio del capoluogo di avviare le procedure per il reperimento di 26 nuovi...