IL PROCESSO

BELLUNO Ha un curriculum di furti senza fine Attilio D'Alessio, 55enne di Avezzano (Aquila) ma il bellunese che si era rivolto a lui per acquistare un'auto messa in vendita su Internet non lo sapeva. Ora basta digitare il nome del truffatore online per avere un quadro della sua vera attività.

Era il novembre del 2018 quando l'aspirante acquirente, un 50enen di Limana, rispose ad un annuncio su Subito.it chiedendo informazioni sull'auto pubblicizzata: una Citroen C4 in vendita a 4500 euro. Il telefono che gli viene dato è intestato a un cittadino straniero irreperibile, tale Nacem Md Aminul Islam, ma questo lui non lo sa. Viene convinto dal venditore ad andare a un Postamat per versare la caparra: in realtà con la guida del truffatore, identificato poi come Attilio D'Alessio, con operazioni ripetute versa nella Postepay intestata all'uomo 2150 euro. Ovviamente da quel momento il presunto venditore ha fatto perdere le proprie tracce e l'auto è mai arrivata.

Ieri mattina in Tribunale a Belluno l'avvocato dell'imputato, Andrea Tinarelli del Foro di Avezzano, sostituito dall'avvocato Alberto Fascina, ha eccepito l'incompetenza territoriale. L'avvocato Stefano Bettiol di Belluno, costituito parte civile per il 51enne truffato, ha richiamato la pronuncia della Corte di cassazione in cui si ribadisce il principio, in tema di truffe on line, secondo il quale se il pagamento avviene mediante postepay o bancomat/carta radica la competenza territoriale nel luogo in cui è avvenuto il trasferimento della somma di denaro da parte della vittima. Il giudice ha respinto l'eccezione ed ha rinviato all'udienza del 4 maggio 2021 quando parleranno i primi testi dell'accusa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA