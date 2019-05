Maturità, nominati i presidenti di commissione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ESAMI DI STATOBELLUNO Ha preso il via la macchina degli esami di Stato. Un meccanismo che quest'anno prevede molte novità: a partire dal calcolo del voto finale, passando per una nuova tipologia inserita nel primo scritto, quello di italiano. Nuovo, e ricalcolato anche a posteriori, il sistema per il calcolo del credito scolastico. Proprio perché le novità sono molte comprese la preparazione di domande che verranno inserite in tre buste una delle quali sarà scelta dal candidato - in quasi tutta Italia sono già stati individuati i...