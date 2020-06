SCUOLA

BELLUNO Firmata l'autocertificazione, disinfettate le mani, cambiata la mascherina con quelle chirurgiche in dotazione ai vari istituti scolastici, per i 1500 maturandi bellunesi è cominciato il percorso verso le aule dove c'erano le varie commissioni. L'impatto del distanziamento dei sei professori interni e del presidente esterno è stato meno scioccante, ma condensare le prove scritte nell'orale ha fatto impennare i livelli di adrenalina in corpo. Senza contare il fatto di rivedere dal vivo i professori dopo tre mesi di lockdown e di didattica a distanza.

I PRIMI

Giancarlo Saviane ha 19 anni, abita a Tambre, in Alpago. Ieri mattina si è svegliato di buon'ora, alle 7.30 ha preso l'auto verso Belluno. Era il primo maturando della 5. sezione meccanica e maccatronica dell'Iti Segato. Da diplomato potrà lavorare come tecnico o programmatore, occupare ruoli di progettazione, gestione e manutenzione degli impianti. Ma il sogno di Giancarlo Saviane è «vincere il concorso per diventare carabiniere». Come sono stati i cinque anni all'Iti? Giancarlo ci pensa un po': «Non sono stati facili, ci sono stati momenti che mi hanno messo a dura prova. Ma la soddisfazione di avercela fatta mi rinfranca. Sono uno dei tanti che è riuscito a finirla». Paola Vecchione, 18 anni, liceo classico Tiziano, era la prima maturanda della sua scuola. Quando è uscita l'abbraccio col papà è stato liberatorio. La soddisfazione negli occhi della madre, indescrivibile. Come un fiume in piena ha ripercorso, dettaglio dopo dettaglio, il colloquio interdisciplinare. Non sono mancate domande relative all'alternanza scuola lavoro e all'anno di studio trascorso in Arizona, negli Stati Uniti. La commissione «mi ha chiesto se è servita l'alternanza scuola- lavoro. Ho risposto francamente: dipende dal tipo di esperienza, alcune sono ininfluenti». Come se l'è cavata con la didattica a distanza? «Come tutto è stato difficile, c'erano professori che si mostravano nello schermo, ed era più facile seguirli, altri parlavano e basta, quindi si faticava a stare attenti». Cosa riserva il futuro a Paola Vecchione? «L'idea è iscrivermi a Medicina».

IL FUTURO

Raul Pianon ha 18 anni e abita in Alpago. Ha frequentato l'indirizzo economico - sociale dell'istituto Renier. Una volta entrato in aula, «sono partito quasi subito con le mie argomentazioni» riguardo agli Eet, ovvero i giovani che studiano e lavorano, e i Neet, quei ragazzi che non riescono a inserirsi nel mondo del lavoro: «Sono intenzionato a proseguire gli studi. Per quanto riguarda i cinque anni di scuola appena conclusi, non nascondo che ho già un po' di nostalgia». Ad aspettarlo fuori dell'istituto c'erano molti compagni di classe, tutti curiosi. Sempre al Renier, poco dopo, è uscita anche Benedetta Menazza. Ad accoglierla i genitori, emozionati e soddisfatti. La ragazza, 18 anni di Belluno, racconta la sua prova dall'inizio alla fine. Ha frequentato l'indirizzo linguistico e ha rotto il ghiaccio con la commissione parlando diFreud e «l'influenza della teoria della psicoanalisi nella letteratura inglese e spagnola».

Federica Fant

© RIPRODUZIONE RISERVATA