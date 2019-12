Masso di 200 chili piomba in strada tragedia sfiorata sulla statale 51

ALPAGO

Un masso di 200 chili è piombato in centro strada, ieri mattina alle 9.30, sulla statale 51, al chilometro 30, nella zona di Santa Croce del Lago. Ennesima tragedia sfiorata sulle strade bellunesi, fragili dopo Vaia. Questa volta non sulla 203 Agordina, teatro di ripetuti distacchi negli ultimi mesi, ma sulla statale d'Alemagna in Alpago. Fortunatamente, nonostante la domenica e l'orario in cui c'è solitamente transito di veicoli, ieri non passava nessuno e il masso non ha causato feriti e nemmeno danni a cose. I vigili del fuoco del comando di Belluno sono intervenuti ieri alle ore 9 circa per la rimozione del masso caduto nella carreggiata a Santa Croce del Lago. Sul posto i vigili del fuoco, provenienti dalla sede di Belluno, che come spiegano i pompieri in una nota diffusa ieri hanno provveduto alla rimozione del masso. Si tratta di un sasso di un metro per 70 centimetri, alto circa 50 per un peso calcolato dai vigili del fuoco di circa 200 chili. L'intervento è terminato alle ore 10 circa. Tra Alpago e Ponte si è proceduto a disboscare la parte di pendio sotto la rete ferroviaria e c'è anche un cantiere di lavori ancora in corso, ma in una zona diversa dal punto in cui c'è stato il distacco del masso. Sicuramente anche il pendio sull'Alemagna è stato reso fragile da Vaia e ora anche Anas si trova alle prese con l'emergenza. Un problema ben noto a Veneto Strade, che ha dovuto far fronte sulle sue arterie a diversi episodi di questo tipo. L'ad Silvano Vernizzi aveva messo in guardia: «Sono fenomeni che si ripeteranno per anni, ma non abbiamo alternative. Non possiamo chiudere tutte le strade».

