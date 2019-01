Massaro scommette: «Parco pronto per l'estate con un occhio al Nevegal»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CALENDARIOBELLUNO «Siamo bellunesi, non ci pieghiamo alla forza del vento e dell'acqua»: la ricostruzione di Lambioi è nell'agenda dell'amministrazione, lo assicura il sindaco Jacopo Massaro. Il fermento di questi giorni nella piana in riva al Piave servirà a preparare il terreno per l'avvio vero e proprio delle operazione di ripristino. Tolte le pietre antiche le ruspe inizieranno a riportare la terra e a ricostituire il prato. Le operazioni prenderanno il via oggi. Saranno a carico del Genio Civile, essendo l'area demaniale, così...