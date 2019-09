Massaro: «Il governo? Una porcheria ma bene ripartire dalla rigenerazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PALAZZO ROSSOBELLUNO «Chi parla di porcheria nella formazione del nuovo Governo ha ragione»: parole di Jacopo Massaro, che tuttavia apprezza come nell'agenda dell'alleanza giallorossa si parli ancora del Piano di rigenerazione urbana. «Fa piacere che se ne torni a parlare anche nel programma di Governo aggiunge il sindaco -. È un sistema che ha dato ottimi frutti, che riattiva l'economia con investimenti del privato e partecipazione del pubblico, e ci proietta in un'ottica europea di recupero dell'esistente e di contrasto al degrado, in...