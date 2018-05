Massaro e Perenzin contro i numeri: «Questo territorio è diverso dagli altri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DITO PUNTATOBELLUNO «Cittadini, non numeri». Il sindaco Jacopo Massaro attacca così, secco e deciso, il Piano socio sanitario della Regione Veneto. Gli ospedali hub passerebbero da 7 a 5 e la sforbiciata sarebbe tutta ai danni di Belluno e di Rovigo, ree di non avere un milione di utenti. «Il primo errore riguarda il far coincidere i servizi con i banali numeri demografici del territorio, un ospedale hub ogni milione di abitanti spiega Massaro . Una scelta puramente matematica che perde di vista le particolarità e le necessità dei...