IL VERTICE

BELLUNO Nessuna variazione del dispositivo di controlli, dopo la nuova ordinanza del Ministro della salute Speranza che impone l'uso della mascherina all'esterno in caso di assembramenti: ieri il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, che si è riunito in Prefettura, ha deciso di proseguire con i controlli che sono in atto.

A PALAZZO DEI RETTORI

«Si è tenuta oggi - spiegava la Prefettura ieri con una nota -, una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per l'esame delle prescrizioni previste dall'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto scorso. All'incontro, presieduto dal Vice Prefetto Vicario, Carlo De Rogatis. Al tavolo erano seduti il Presidente della Provincia, Roberto Padrin, il Sindaco di Belluno, Jacopo Massaro, il Questore, Lilia Fredella, oltre al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza e il Vice Comandante dei Carabinieri.

LE NUOVE REGOLE

«Nel corso della riunione - dice la nota- sono state esaminate le nuove direttive in materia di obbligo, dalle ore 18.00 alle ore 6.00, di usare le protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto e negli spazi ove sono possibili assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale nonché la sospensione, all'aperto o al chiuso, delle attività del ballo. Dopo un attento confronto si è convenuto di mantenere i dispositivi di controllo già in essere, ritenendo non necessario un loro incremento, e di raccomandare alla popolazione il rispetto, con il necessario buon senso, delle disposizioni previste dal citato provvedimento».

IL DISPOSITIVO

In questi 5 mesi non si sono mai fermati i controlli delle forze di polizia, come disposto da dispositivo varato a inizio marzo dalla Prefettura. Dal monitoraggio di Palazzo dei Rettori, iniziato il 16 marzo 2020, ad oggi sono 64mila 760 le persone controllate, 1175 quelle multate. Ma nelle ultime settimane c'è stato un rallentamento delle sanzioni, segno che molti hanno finalmente compreso le regole da mantenere per evitare il rischio Covid. Nell'ultima settimana: zero multe. Per quanto riguarda negozi e attività dall'inizio del dispositivo siamo a quota 88mila e 99 imprese controllate: 42 i titolari sanzionati dall'inizio dell'emergenza, 14 le chiusure. Anche in questo caso nell'ultima settimana su 123 verifiche zero sanzioni.

