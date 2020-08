L'INIZIATIVA

BELLUNO Gruppi di acquisto per le mascherine: non solo ripassi e lezioni da preparare, quest'anno gli insegnanti hanno un pensiero in più. Banchi con le rotelle, banchi senza rotelle, mascherine anche durante la lezione, mascherine solo all'ingresso in aula, distanziamento, misurazione della temperatura, tamponi periodici, gel igienizzanti e interrogazioni con la debita distanza. La ripartenza è un calderone di dubbi, mascherine comprese. Gli istituti scolastici, si sa, distribuiranno ai dipendenti i dispositivi di protezione individuale (Dpi) che arriveranno dal Governo, la prospettiva è quella di diffondere 11 milioni di mascherine al giorno, ma a Belluno c'è chi mette le mani avanti.

ORGANIZZATI

Qualche insegnante si sta organizzando per gruppi di acquisto di protezione fpp2 così da fare scorta e abbattere i costi. «Abbiamo piena fiducia nell'organizzazione dei nostri istituti spiega un'insegnante -, a preoccuparci è proprio il virus in sé. Il Governo non ha ancora deciso se far indossare o meno la mascherina ai ragazzi quando sono seduti al banco, questo per noi è di sostanziale importanza perché la chirurgica di fatto protegge l'altra persona, ma se il ragazzo ci è davanti e ci parla o starnuta noi rischiamo il contagio. Con l'fpp2 ci sentiremmo più tranquilli». Ma i costi, si sa, non sono quelli dei dpi semplici. Un pacco da 20 pezzi è venduto, di media, a 150 euro nelle farmacie e nei distributori, vale a dire a 7,50 l'uno. Ma spulciando qua e là, gli insegnanti hanno in queste settimane trovato aziende, anche del territorio, con costi più bassi e con proposte particolarmente vantaggiose se si tratta di acquisti da centinaia di pezzi. Allora la spesa a dpi si abbasserebbe addirittura a 2,50 euro.

L'OBIETTIVO

«Non abbiamo ancora concretizzato l'ordine prosegue un'altra insegnante -, ci stiamo pensando e stiamo radunando diversi colleghi da vari istituti. Il dpi da 2,50 ci consentirebbe addirittura un ricambio quotidiano, equivarrebbe a bere due caffè al giorno, spesa corretta trattandosi di salute. Le mascherine ci vengono distribuite dalle scuole, naturalmente, questa è un'ulteriore tutela che ci sentiamo di volere». C'è chi pensa ai genitori anziani, perché la ripartenza delle scuole significherà la necessità di diradare i contatti per garantire la loro sicurezza e chi teme la spregiudicatezza con cui mamme e papà, spesso, mandano i figli a scuola anche con qualche linea di febbre. Insomma, mentre Provincia e Comune si organizzano per portare container nei cortili e riorganizzare gli spazi interni con veri e propri interventi edili, finanziati in parte anche dal Governo, anche i professori stanno cercando di capire come rendere il rientro in aula il più sicuro possibile per se stessi, per i ragazzi e per i propri familiari. Proprio nei giorni scorsi il Comune capoluogo ha affidato l'appalto delle opere a due ditte locali e ora sta valutando soluzioni per sistemare i corsi di formazione per adulti, che non potranno più essere svolti alla Nievo.

A.Tr.

