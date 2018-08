Marito-padrone recidivo: arrestato anche a Padova

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ARRESTOBELLUNO Si era trasferito nel Padovano dopo una condanna per maltrattamenti in famiglia, che stava scontando con affidamento in prova. Ma il 49enne bellunese non era cambiato: ha ricominciato con le violenze anche con la nuova compagna una coetanea padovana. La donna ha denunciato e lui è finito in carcere per maltrattamenti in famiglia.Un anno di insulti, botte e umiliazioni. Quell'anno di inferno che ha portato una donna di 49 anni a denunciare il proprio compagno, il coetaneo originario di Belluno. I fatti sono avvenuti in un...