Marito aggressivo: la moglie lo denuncia

IL PROCESSOBELLUNO Le ripetute aggressioni verbali, e anche fisiche, si sono trasformate in una denuncia per maltrattamenti in famiglia. Una vicenda che ha per protagonisti un marito e una moglie, che oggi sono in fase di separazione, nonché dei figli piccoli che spesso si sono ritrovati, come ha riportato la donna, ad assistere loro malgrado alle sfuriate del papà.I FATTIÈ stata un'estate da incubo, quella del 2017, per una giovane donna (parte civile con l'avvocato Cristiana Riccitiello) che ieri ha portato in tribunale il marito (difeso...