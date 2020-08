LA PROTESTA

BELLUNO Marciapiedi stretti, con buche e cedimenti addirittura freschi di lavori, come è accaduto il 14 agosto in via Gregorio XVI. Così continuano le lamentele di alcuni cittadini e consiglieri comunali: chiedono un piano di intervento, una programmazione perché ormai per gli anziani uscire è diventato un rischio. Lo testimonia Adriana Campo Bagatin, che spiega in una lettera di avere «la gran fortuna di avere madre 94 enne, suocero 93 enne e suocera 86 enne». «Una cammina con il bastone, una con un carrellino e uno in autonomia - spiega - e mia madre è già caduta più di una volta si quei marciapiedi: mi auguro che non succeda ancora».

LA MAPPA

«Accompagnarli da via Feltre verso il centro e da via Pellegrini verso Baldenich o Cavarzano è molto illuminante- racconta Adriana Campo Bagatin -: marciapiedi stretti o con buche, rattoppati o con scivoli inesistenti o fatti male, passaggi pedonali che richiedono un allungamento del tragitto (rotonda di Cavarzano). Ci sono dei tratti in cui per i pedoni, per chi ha carrelli o carrozzine è una vera gimkana, e pure pericolosa. La manutenzione delle vie assiduamente frequentate da pedoni non sembra essere una cosa di cui l'amministrazione di Belluno si occupi molto se persino vie così abitate e centrali sono nello stato descritto». Circa un anno fa Adriana Campo ha posto per iscritto all'assessore ai Lavori pubblici il problema: questi le ha risposto che avrebbe provveduto nell'anno 2020. «Speriamo bene - dice la donna -, mi auguro che non debba succedere ancora perché chi di dovere provveda».

NUOVE BUCHE

E anche i percorsi pedonali sistemati da poco creano problemi. Un tratto di un marciapiede sistemato da una ditta, per conto del Comune, ha ceduto il 14 agosto in via Gregorio XVI. L'opera era stata terminata poco prima dello scorso Natale. L'assessore Biagio Giannone, informato della questione, garantisce: «Andremo a verificare cosa è successo, perché potrebbe trattarsi di infiltrazioni, o una causa dovuta al maltempo delle ultime settimane. Se invece appureremo che c'è la responsabilità della ditta le faremo rifare l'opera». I new jersey sono stati posizionati, alla vigilia di Ferragosto, dai vigili del fuoco, avvisati da un passate che per comodità (essendo il comando dei pompieri lì a due passi) ha comunicato loro che qualcuno avrebbe potuto ferirsi cadendo rovinosamente a terra. Ma i new jersey ci sono anche lungo viale Europa, a pochi metri dalle onoranze funebri Caldart, per intendersi. Se si guarda la situazione si nota che è rimasto la struttura in ferro, ma il cemento del marciapiedi sospeso è sceso, caduto. Anche in questo caso l'assessore Giannone spiega: «Si tratta di un piccolo cedimento, a breve partiranno i lavori di viale Europa per il rifacimento dell'intero guard rail e, con l'occasione, provvederemo ad un rattoppo».

I CONSIGLIERI

Nel corso dell'ultimo anno sono state molte le segnalazioni in ordine a marciapiedi o tratti di strade ammalorate. In molti casi le segnalazioni sono arrivate direttamente in Consiglio comunale per opere di consiglieri comunali. Un problema legato, certamente alla mancanza di risorse, ma per la minoranza la questione è legata piuttosto «alla mancata programmazione. Bisognerebbe stilare delle priorità e cominciare a mettere in calendario gli interventi», spiega Francesco Pingitore. Per Fabio Rufus Bristot il punto è anche un altro: dirigenti e assessori dovrebbero avere più attenzione e controllare meglio l'operato di chi è tenuto ad eseguire le manutenzioni. Nel 2019 l'importo relativo agli interventi realizzati nel campo dei lavori pubblici sfiorò i 250mila euro e l'impegno era mantenere la stessa cifra anche per il 2020, ma il Covid potrebbe aver mutato lo scenario economico.

Federica Fant

