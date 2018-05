Marciapiedi salva-pedoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SICUREZZA IN STRADABELLUNO Cantiere sicurezza sulle strade, il Comune ci crede. Quattro zone della città attendono un percorso a misura di pedone. Da Chiesurazza alla Veneggia, passando per Salce e Travazzoi, le aree da bollino rosso per chi passeggia o si muove in bici impongono oggi un impegno fermo dell'amministrazione. I soldi in cassa non sono mai abbastanza e non bastano per coprire tutte le esigenze, si sa, ma nell'attesa di individuare fondi esterni, regionali o statali, l'amministrazione mantiene fermo il tiro e procede con le...