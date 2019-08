CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MANUTENZIONIBELLUNO Magazzini comunali a Belluno? «Non se ne trovano di simili neanche a Tirana». Sembra una battuta in pieno stile di Giorgio Gaber, invece è la triste considerazione del consigliere del Gruppo misto, Fabio Rufus Bristot. La foto parla da sola, una grande macchia di umidità contorna una buona parte di una parete esterna dei magazzini di Marisiga, mattoni e calcinacci sono rovinati a terra, erbacce ed edere tutt'intorno e, per finire, vegetazione che è cresciuta perfino sul tetto. Non siamo in periferia di Belluno, i...