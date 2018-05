Manufatturiero bellunese in crescita: il primo trimestre 2018 lo certifica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VENETO CONGIUNTURABELLUNO Il 2017 sarà irripetibile? Forse no. Lo dicono i primi dati economici relativi al 2018. Perché il manifatturiero bellunese continua a crescere. E per ora non mostra segni di stanchezza. Resta un'incognita: cosa ne sarà della domanda estera visto che gli Usa potrebbero adottare nuovi dazi? Per il made in Belluno potrebbe esserci qualche spigolo non indifferente.I DATINel Bellunese, dopo un trimestre di fine anno che risentiva maggiormente della stagionalità, si vedono segnali positivi. A registrarli è l'indagine...