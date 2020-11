AMBIENTE

BELLUNO Dal 2021 a Belluno solo eventi green. Sagre, feste e gare sportive dovranno strizzare l'occhio all'ambiente e rispettare le direttive di Palazzo Rosso e, per gli eventi che rispetteranno particolari criteri di ecosostenibilità e attenzione, è previsto il riconoscimento attraverso un marchio dedicato. Sarà premiata l'attenzione degli organizzatori non solo agli aspetti tipicamente associati all'ecosostenibilità, come il contenimento e smaltimento dei rifiuti, il risparmio energetico e l'origine delle risorse utilizzate per l'evento, da tovaglie e posate fino agli striscioni e al materiale promozionale, ma anche a tematiche come la mobilità, i prodotti utilizzati per la ristorazione, l'inquinamento acustico, la comunicazione e la responsabilità sociale. A indicare i vari requisiti di questi criteri ci saranno delle linee guida, già abbozzate dal Comune di Belluno e sulle quali l'amministrazione è pronta al confronto con i diretti interessati. Se ne parlerà giovedì alle 18 su Zoom, all'interno di una riunione alla quale sono invitati gli organizzatori e i promotori di eventi noti nel capoluogo. Non è la prima volta che l'amministrazione Massaro coinvolge i cittadini in processi partecipativi tesi a raccogliere opinioni e osservazioni, anzi è una pratica che negli ultimi tempi sembra sia diventata quasi prassi. Lo sta facendo anche l'assessore all'urbanistica Franco Frison per la realizzazione del Pat - Piano di assetto del territorio.

L'ASSESSORE

«Vogliamo ascoltare le loro opinioni e raccogliere le loro proposte - commenta l'assessore alle manifestazioni, Yuki d'Emilia : quello che andremo a presentare non sarà un testo già deciso, ma saranno delle linee guida che vogliamo concordare e implementare con le osservazioni degli organizzatori di eventi e manifestazioni. Vogliamo infatti raccogliere le loro proposte e per questo, dopo l'incontro, lasceremo una settimana di tempo per farci pervenire le loro osservazioni e i loro suggerimenti. Il riconoscimento di evento green sarà un valore aggiunto per le manifestazioni, che speriamo possano tornare presto ad animare in sicurezza il nostro territorio, e un segnale importante di attenzione da parte dell'amministrazione alla qualità della vita e all'ecosostenibilità, come dimostrato anche dalla recente classifica di Legambiente Ecosistema Urbano che ci vede al sesto posto nazionale e primo in Veneto». Enti e associazioni che tradizionalmente organizzano eventi sul territorio comunale sono già stati invitati; per chi non avesse ricevuto la comunicazione o per le realtà alla prima manifestazione è possibile chiedere i codici di accesso alla riunione alla Segreteria degli Assessori allo 0437/913140. (A.Tr.)

