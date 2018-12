Manifestazioni: il Comune mette i paletti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL REGOLAMENTOBELLUNO A sagre, gare, concerti e spettacoli vari bisognerà pensarci in tempo, d'ora in avanti. Almeno sessanta giorni prima della data x. Passa l'esame della commissione il Regolamento unico per le manifestazioni in città: i permessi andranno richiesti al Comune a sessanta giorni dalla data, anziché cinque come ora. Insomma vietato improvvisare, la parola d'ordine dal 2019 in avanti sarà pianificazione. LE NOVITA'Sono due i sostanziali cambiamenti che il documento apporterà al procedimento seguito fino ad oggi da...