Manifestazioni del territorio: 100mila euro dalla Provincia

PALAZZO PILONIBELLUNO Contributi per gli eventi: Pro Loco e associazione possono farsi avanti; la Provincia mette a disposizione 100mila euro. Mica bruscolini. Del resto, non sono da bruscolini neanche le manifestazioni organizzate sul territorio. Le Pro Loco, le associazioni sportive e anche i gruppi paesani si danno sempre un gran daffare. E ogni anno, in ogni periodo dell'anno, sfornano sagre, mostre mercato, capannoni gastronomici e molto altro; tutti eventi che fanno muovere i bellunesi, ma che possono anche richiamare turisti da fuori;...