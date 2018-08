Mangiava e beveva a sbafo cacciato il furbetto dei bar

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOBELLUNO È stato messo su un treno verso Mestre e spedito a casa con un foglio di via dal comune di Ponte nelle Alpi. Non c'era altra soluzione per Francesco Rapisarda, 32enne nato a Pieve di Cadore, per anni residente a Venezia e Mestre, ora senza fissa dimora, che era finito in carcere domenica pomeriggio dopo un raid nei locali del centro. L'uomo ha il vizio di mangiare e bere in bar e ristoranti, uscendo poi senza pagare il conto. Così ha fatto tra sabato e domenica in piazza dei Martiri facendo diverse vittime. Ma nell'ultimo...