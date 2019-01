Manca personale: scopertura al 40% per cancellieri e funzionari giudiziari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

UFFICI IN SOFFERENZABELLUNO La piaga resta sempre quella del personale, che è in continuo calo. Sia in Tribunale che in Procura, sia amministrativo che magistrati. E non possono risolvere la carenza le novità come processo telematico o notifiche telematiche. Gli uffici sono sempre in sofferenza.AMMINISTRATIVOIl personale amministrativo del Tribunale di Belluno vede 34 presenze, rispetto a un organico di 45 persone. Una scopertura di 24% di posti vacanti. Ma si arriva al 40% se si controlla il numero dei funzionari giudiziari: 6 presenze...