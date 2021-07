Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'APPELLOVENEZIA Grandine sulle case, sulle vetture, sulle coltivazioni. Danni ingentissimi. Da Vicenza a Padova passando per Belluno, Treviso e Venezia. Le risorse locali non bastano, serve l'intervento dello Stato. È un appello in piena regola quello lanciato ieri sera dal presidente della Regione, Luca Zaia, che ha già avviato le procedure per la dichiarazione di stato di crisi determinato dalla grave ondata di maltempo che ha colpito il...