LA MANIFESTAZIONE

Il meteo mette in stand by la Festa del pesce. Il temporale abbattutosi ieri in città ha imposto la chiusura della tradizionale festa al campo sportivo di Cusighe, organizzata da 36 edizioni dal Gruppo Insieme si può locale insieme ad altre associazioni del territorio. L'acquazzone ha imposto prudenza e così nella serata di ieri nelle cucine non sono stati accesi i fornelli né sono state accolte persone sotto il tendone. Doveva essere la serata clou della kermesse che, da programma si dovrebbe concludere questa sera. Da 36 anni Festa del Pesce fa rima con solidarietà, e anche quest'anno, pur con tutte le limitazioni del caso, l'intenzione sarebbe quella di rinnovare l'impegno di sempre a favore delle persone meno fortunate; infatti il ricavato, quello che sarà possibile raccogliere, andrà a sostenere la costruzione di due nuove classi nella scuola elementare di Kautakou, in Uganda, per permettere ai 410 studenti di frequentare anche la sesta e la settima classe e ottenere così il diploma. I soldi raccolti con la pesca di beneficenza permetteranno di acquistare banchi, sedie e scrivanie per gli insegnanti, lavagne e due armadi. Per chi volesse contribuire anche con donazioni tramite bonifico, con 5 euro si rende possibile la posa di 10 mattoni, con 15 euro l'acquisto di materiale scolastico e con 40 di un banco con la sedia. Questa sera si vedrà, le previsioni annunciano forti temporali. (A.T.)

© riproduzione riservata

© RIPRODUZIONE RISERVATA