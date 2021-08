Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICOGNIZIONECESIOMAGGIORE/BORGO VALBELLUNA I comuni di Cesiomaggiore e Borgo Valbelluna hanno inviato ieri mattina la richiesta dello stato di calamità alla Regione del Veneto. Gli ingenti danni al patrimonio pubblico e privato hanno spinto le due amministrazioni a inviare tale richiesta. Solo per il Comune di Borgo Valbelluna la prima stima dei danni ammonta infatti a 500mila euro. In via di definizione invece quella del comune di Cesio,...