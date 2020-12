IL REPORT

ROMA La Provincia di Belluno ha presentato al ministro D'Incà un report sul maltempo del 4-8 dicembre. Si contano già 132 frane, ma solo in primavera ci sarà il quadro completo. Il presidente Roberto Padrin ha detto: «Il territorio è in difficoltà, anche per la pandemia. Dal ministro la disponibilità a lavorare insieme».

CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ieri mattina una delegazione di Palazzo Piloni ha incontrato, nella sede della presidenza del Consiglio dei ministri, il conterraneo Federico D'Incà per presentare alcune questioni prioritarie del territorio. Erano presenti il presidente della Provincia, Roberto Padrin, con i consiglieri Danilo De Toni, Franco De Bon e Massimo Bortoluzzi, oltre al presidente del Comitato paritetico Fondo Comuni confinanti, onorevole Roger De Menech. Padrin ha consegnato al ministro un report dei danni con una lista - al momento parziale e in continuo aggiornamento - dei dissesti e delle frane, e con gli interventi urgenti da mettere in campo. L'importo totale ammonta a 40 milioni di euro, solo per quanto riguarda le competenze provinciali.

VIABILITÀ E RETI ELETTRICHE

«I nostri tecnici hanno già conteggiato 132 frane, ma solo in primavera potremo avere un quadro completo. E tutto questo mentre stiamo ancora affrontando la ricostruzione post Vaia - spiega Padrin -. Con il ministro D'Incà, che ringraziamo per la disponibilità e il tempo concessoci, abbiamo affrontato anche i temi delle reti elettriche e della viabilità che ancora una volta sono andate in difficoltà nei giorni del maltempo. Il ministro si è già attivato per una call nei prossimi giorni con il capo Dipartimento nazionale Protezione Civile, Angelo Borrelli, per i ristori ai privati danneggiati dall'evento calamitoso; e anche per concertare con Enel, Terna e gli enti preposti alle infrastrutture possibili interventi per la messa in sicurezza delle linee elettriche. Abbiamo affrontato anche la questione delle priorità infrastrutturali del territorio, su tutte il completamento celere delle opere per Cortina 2021 e le Olimpiadi 2026, la Sp 251 della Val di Zoldo ancora chiusa, e la circonvallazione di Feltre».

PIANO INTERVENTI

«È stato un incontro molto importante - ha affermato il ministro D'Incà -: dal presidente Padrin e dai consiglieri presenti ho ricevuto il rapporto sui danni provocati dall'ondata di maltempo che si è abbattuta nel Bellunese. Ho immediatamente contattato il Capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che riceverà il report e con cui ci sarà un rapido confronto: in questo modo sarà possibile quantificare il piano degli interventi da coordinare e concertare con gli enti territoriali. Sarà importante avviare un tavolo periodico per monitorare la situazione e l'andamento dei lavori. Da parte del Governo, quindi, continua a esserci la massima attenzione e, personalmente, c'è tutto l'impegno per condividere e portare avanti le istanze del territorio».

SERVE UN COORDINAMENTO

«Questo incontro è stata l'occasione per fare il punto sulla situazione di emergenza, ma anche sui tanti temi che coinvolgono il territorio provinciale - il commento a margine di De Menech -. Le tante necessità della provincia hanno bisogno di risorse ma anche di un coordinamento forte, per fare in modo che gli interventi siano collegati tra loro e veramente utili per migliorare la qualità della vita dei cittadini bellunesi. Il momento è sicuramente complicato, ma il territorio provinciale deve farsi trovare pronto nel momento in cui questa pandemia passerà - speriamo il più presto possibile - e dovremo riprendere con ancora maggiore vigore le attività tipiche del nostro territorio dal turismo all'agricoltura, alle tante attività d'impresa, tutte all'insegna della sostenibilità».

Federica Fant

© riproduzione riservata

