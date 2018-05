MALTEMPO BELLUNO Smottamento in via Sopracroda. Linea telefonica interrotta e

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MALTEMPOBELLUNO Smottamento in via Sopracroda. Linea telefonica interrotta e strada a senso unico. Le piogge torrenziali di questi giorni hanno lasciato il segno sul territorio. Il pendio all'ingresso della via che porta all'abitato sopra Cavarzano ieri pomeriggio ha ceduto, tre o quattro piante si sono schiantate a terra bloccando la strada e creando danni alla linea Telecom; altre sono rimaste in bilico, provocando ulteriore pericolo alla zona dove abitano cinque o sei famiglie. Colpa di una frana con fronte di 15/20 metri messa in moto...