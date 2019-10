Malore in campo: Giammi è a casa e i genitori ringraziano i vertici Figc

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

PERICOLO SCAMPATOBELLUNO Giammi è tornato a casa. Il giovane giocatore del Cavarzano in forza alla Plavis Pizzocco rimasto vittima di un malore prima di un allenamento, ha lasciato l'ospedale di Treviso dove era ricoverato per le cure del caso che in un primo momento era sembrato molto grave. Ad annunciarlo sono proprio papà e mamma in una rassicurante lettera inviata a Manuela Boito, responsabile delle rappresentative provinciali della Figc (Giammi, lo scorso anno, aveva vestito la maglia della selezione provinciale dei Giovanissimi, come...