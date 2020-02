CHIES D'ALPAGO

Aaa nuovo gestore per Malga Cate cercasi: la Regola del Monte Salatis è a caccia di un imprenditore per la gestione dell'agriturismo di Pàl, a Chies d'Alpago. Ma all'annuncio, pubblicato già da diverse settimane nei canali social e diffuso nella conca con volantini, non ha ancora risposto nessuno.

LA SCADENZA

La scadenza è stata fissata al 15 marzo, eventualmente prorogabile in assenza di offerte valide. Il vice presidente della Regola, Carlos Zanon, tuttavia non ha dubbi: «Troveremo il soggetto giusto dichiara -, il posto è molto bello, di grande passaggio, e ha sempre funzionato». Malga Cate è un fiore all'occhiello per la Regola e per il comune di Chies. Con la sua posizione panoramica, ma facilmente raggiungibile, si trova infatti lungo la strada tra Chies e Tambre, è da sempre meta di escursionisti, turisti alla ricerca di angoli rustici e prodotti tradizionali e di famiglie. Si trova a 1050 metri, in un punto crocevia per la rete di sentieri della Val Salatis. Nei 400 metri quadri dell'edificio trovano posto una sala ristorante per un centinaio di persone, una cucina, un angolo per la vendita dei prodotti e cinque camere mini appartamenti. Davanti si apre un terreno che, tra pascolo e bosco, arriva a circa 18 ettari. Non c'è però una stalla e questo, forse frena qualcuno a buttarsi nell'avventura.

IL PROFILO

«Servirebbe un imprenditore proprietario di un'azienda agricola poco distante da Malga Cate spiega Zanon -, perché lì non c'è possibilità di ricovero per gli animali. Il precedente gestore, infatti, ha un'azienda con le stalle poco distante». L'attuale gestione si concluderà il 21 maggio, quando scadrà il contratto d'affitto. L'attuale affittuario, per motivi personali, non può portare avanti l'attività per i prossimi cinque anni perciò la Regola cerca un gestore in grado di condurre il rustico proponendo un contratto quinquennale eventualmente da rinnovare per un altro quinquennio. La richiesta è di portare avanti l'attività di ristorazione e di vendita di prodotti, formaggi e salumi e non solo, realizzati dall'azienda agricola. La speranza di Zanon e degli altri regolieri è di vedervi entrare un abitante della conca, ma la sensazione è che non sarà così. «Sono fiducioso sul fatto che qualcuno si proponga, non è mai stata vuota e inutilizzata dal 1995 quando l'abbiamo aperta conclude Zanon -, ma ho il sentore che il gestore sarà qualcuno da fuori. Questo sarebbe indicativo di come stanno andando le cose nel nostro territorio, dove le grandi aziende agricole storiche hanno chiuso perché è mancato il passaggio generazionale e quelle rimaste sono piccole. Serve maggior intraprendenza ed entusiasmo all'imprenditoria del nostro territorio». Per le manifestazioni d'interesse inviare la propria candidatura a regoladelmontesalatis@gmail.com o per posta all'indirizzo Regola del Monte Salatis via Monte Salatis 81 32010 Chies d'Alpago.

