L'INTESA

BELLUNO Doppio via libera, nella notte tra sabato e domenica, durante la maratona per la legge di Bilancio a due stanziamenti chiave per il Bellunese. Il primo riguarda i 100 milioni destinati (a livello nazionale) ad incrementare il fondo emergenze. Il secondo emendamento, presentato dai partiti di opposizione e approvato in Commissione bilancio, assegna invece 20 milioni l'anno fino al 2023 a Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige-Sudtirol per le attività legate all'organizzazione delle Olimpiadi invernali.

SINTONIA INEDITA

Un risultato particolarmente importante in fase di stesura di una Finanziaria schiacciata dal peso del virus e che costringe a investire risorse sul fronte dei ristori e del rilancio post pandemia. E ad essere inedito è anche l'asse che si è formato e che ha visto maggioranza (che sostiene il governo) e opposizione presentare l'emendamento in modo congiunto. «In una Finanziaria giustamente impegnata nella quasi totalità a fronteggiare la pandemia e i suoi terribili effetti», afferma il deputato veneto Roger De Menech, «siamo comunque riusciti a trovare un piccolo spazio per alcune esigenze territoriali». Il primo provvedimento approvato interviene sull'articolo 126 della legge di bilancio e introduce il comma 3-bis grazie al quale viene aumentato di 100 milioni di euro il fondo per gli interventi urgenti per riparare i danni causati dalle alluvioni del 2019-2020 che nel territorio fragile del Bellunese hanno lasciato ferite profonde con la tempesta Vaia dell'ottobre 2018 e con ripetuti eventi di eccezionale portata in diverse occasioni nel 2020. Le ultime piogge, ai primi di dicembre, hanno provocato oltre cento frane e costretto i vigili del fuoco a quasi mille interventi, nella sola provincia di Belluno. Il presidente della Provincia, Roberto Padrin, accompagnato a Roma dai suoi assessori ha chiesto aiuto al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, spiegando che l'esigenza del Bellunese è compresa tra i 30 e i 40 milioni di euro. «Le risorse stanziate l'altra notte non bastano al fabbisogno - ammette il parlamentare Pd De Menech - ma sono un primo segnale in attesa che si completi anche l'istruttoria che dirà a quanto ammontano esattamente i danni. Poi bisognerà intervenire sul Recovery Plan per rimediare quelli che mancheranno. Avere tanto denaro tutto assieme non è possibile. Servirà fare un lavoro di squadra per recuperare i fondi disponibili, un po' per volta».

OLIMPIADI

Le nuove risorse stanziate sul fronte Olimpiadi, invece, si sommano a quelle già stanziate: un miliardo di euro. In questo caso l'emendamento, a cui il Pd ha annunciato di accodarsi, è stato presentato dall'opposizione. Prevede di mettere a disposizione 20 milioni di euro l'anno, fino al 2023 per Lombardia, Veneto, Trentino e Alto Adige-Sudtirol per le attività legate all'organizzazione delle Olimpiadi invernali. «I cantieri avviati e in programma - prosegue De Menech - hanno bisogno di monitoraggio costante e le cose da fare rimangono tantissime. Per questo la ricerca di risorse per noi deve essere continua».

AZ

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA