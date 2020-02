L'INTERROGAZIONE

BELLUNO Sono sette anni che non si muove una foglia, ai magazzini comunali di Marisiga. Sì, perché dal 2013 ad oggi gli arbusti sul tetto della struttura hanno continuato a crescere senza che mano umana intervenisse a riportare un po' di ordine e pulizia in un edificio tanto importante per le attività del Comune di Belluno. A sottolinearlo, con un'interrogazione presentata ieri pomeriggio in Consiglio comunale, è il consigliere del gruppo misto ed ex consigliere di maggioranza Fabio Rufus Bristot. La questione dell'immobile la conosce bene, il consigliere. Sono sette anni che ha periodicamente ci ritorna, tentando di riportare l'amministrazione ai suoi doveri senza tuttavia ottenere risultati. Ieri l'ennesimo sopralluogo ha fruttato un'interrogazione approdata sui banchi dell'arena di Palazzo Rosso. Poca cosa, forse, rispetto ai grandi impegni con cui se la deve vedere in questi anni l'amministrazione Massaro alle prese con i cantieri della Rigenerazione urbana e con la spinosa gara per l'affidamento della gestione delle reti del gas, ma proprio perché servirebbe poco per dare un segnale ai cittadini Bristot continua a chiedere attenzione. «Nel 2013 e successivamente nel 2015 spiega avevo sottoposto ai competenti assessori la complessiva problematica degli stabili denominati Magazzini di Marisiga, dove hanno sede uffici, magazzini, autofficine e laboratori, in ordine alla necessità di arrivare ad una programmazione pluriennale di interventi per garantire le doverose manutenzioni straordinarie e l'adeguamento a tutte le norme previste». Ma nulla è ancora stato fatto e così, a sette anni di distanza, il muro lato est continua a crollare, gli arbusti sul tetto a crescere indomiti e le grondaie a non essere pulite. Oggi Bristot chiede di sapere le intenzioni del sindaco Jacopo Massaro e degli assessori, se esista una programmazione pluriennale di interventi per le manutenzioni straordinarie o se, quanto meno, sia prevista a breve la sistemazione del muro e la pulizia del tetto.

A.Tr.

