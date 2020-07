LA STORIA

BELLUNO I maestri di sci del Veneto donano sanificatori alle case di riposo. Nei giorni scorsi la consegna del sanificatore professionale alla casa di soggiorno per anziani di Cavarzano, da parte del Collegio e dell'associazione dei maestri di sci del Venento. Proprio alla Sersa, infatti, soggiornano due pietre miliari dello sci. Ione Sovilla, la prima maestra di sci donna del Nevegàl e un maestro di Cortina d'Ampezzo, Osvaldo Alberti Dallas, che ha fatto la storia dello sci.

LA CONSEGNA

La cerimonia nel giardino della casa di riposo di Cavarzano, con i due anziani maestri e il direttore generale di Sersa, Paolo Piazza, che ha fatto gli onori di casa ringraziando di aver scelto anche quella struttura, tra le donazioni che quest'anno faranno il Collegio dei Maestri di sci e l'Amsi. Hanno preso poi la parola per il Collegio dei Maestri di sci, Alessandro Molin (anche direttore della Scuola di sci Nevegàl) e Mario Fabrinetti dell'associazione maestri di sci. «Quella di oggi è una donazione a cui teniamo molto. Non sarà l'unica in provincia hanno spiegato -. Abbiamo già consegnato un sanificatore alle strutture di Asiago, Arabba, domani andremo a Cortina, poi ad Auronzo di Cadore e probabilmente in Alpago». Un sanificatore è un'apparecchiatura per il trattamento dell'acqua potabile, per la disinfezione degli ambienti, dei vestiti e dei cibi.

I PROTAGONISTI

I protagonisti della mattinata sono stati Ione Sovillla e Osvaldo Alberti. La prima, di 86 anni, è una bellunese doc, a 25 anni ha cominciato la sua lunga carriera da maestra di sci, che si è conslusa solo sei anni fa. L'ultima sua allieva oggi ha dieci anni, si chiama Bianca. «Insegnavo con le favole, suggerivo ai bambini di abbracciare gli alberi per amare la natura in mezzo alla quale si scia». Osvaldo Alberti Dallas, 75 anni di Cortina d'Ampezzo è molto conosciuto nel settore. Istruttore nazionale, allenatore della nazionale negli anni 80, bobista , deltaplanista, per anni ha avuto la scuola di sci Marmolada a Malga Ciapela, è stato consulente della Rossignol. Quasi una leggenda il racconto secondo cui, per trovare la posizione corretta in vista delle gare di chilometro lanciato, insieme ad altri colleghi si mise con gli sci, in posizione a uovo, sul tetto di una Lancia Fulvia lanciata a 190 km/h sul circuito di Monza.

Federica Fant

