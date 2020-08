SEREN DEL GRAPPA

Un male incurabile si è portato via a 72 anni l'ex sindaco di Seren del Grappa Adriano Calza. Calza è stato primo cittadino per nove anni, dal 1971 al 1975, in sostituzione del Cavalier Bello e poi dal 1975 al 1980. E' stato anche assessore in Comunità Feltrina dal 1975 al 1980. Nel periodo amministrativo di Adriano sono da ricordare importanti realizzazioni: la costruzione della scuola elementare di Rasai, il campo di tennis con la pista di atletica, i primi progetti per il recupero dell'importante patrimonio comunale come il rifugio e malga Bocchette, il primo stralcio della scuola media e il cimitero di Porcen. Professionalmente ha lavorato come impiegato per qualche anno nel comune di Seren del Grappa e poi per tanti anni nell'ospedale di Feltre. Ciao Adriano. Abbiamo parecchio collaborato e discusso, sei stato un maestro per la presentazione dei bilanci dove ho imparato da te. Ci siamo anche confrontati con idee e approcci magari diversi ma ci siamo sempre rispettati guardando principalmente al bene della comunità. Grazie per l'impegno che hai profuso nella guida del Comune lo ha ricordato Loris Scopel, ex sindaco e amministratore insieme a Calza. Calza lascia la moglie e le figlie. L'Amministrazione comunale con il sindaco Dario Scopel esprime vicinanza alla famiglia per il lutto subito. (E.S.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA