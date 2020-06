L'AIUTO

BELLUNO 360 interventi in 80 giorni: è quanto è stato fatto nell'ambito del progetto Sostegno Psicologico Covid promosso dall'Usl 1 Dolomiti in collaborazione con l'Ail, sezione di Belluno e il Fondo Welfare Dolomiti della Provincia a partire da marzo. Incertezza, ansia e paura, impotenza e tensione emotiva, nervosismo e malesseri fisici. Sono alcune delle forme di disagio che inevitabilmente in misura maggiore o minore e a seconda di età, salute, stile precedente di vita come anche situazione socio economica ognuno ha vissuto in questo periodo di emergenza Covid 19. Nella fase dell'emergenza in cui la preoccupazione era più forte, la Uosd di Psicologia Ospedaliera si è fatta promotrice dell'attività di sostegno psicologico secondo il modello della psicologia dell'emergenza, partendo dalle persone malate e da chi le cura (cittadini in isolamento fiduciario o in quarantena, pazienti e famigliari oltre che sanitari dei reparti covid). Il sostegno è stato poi via via allargato.

Ad oggi sono stati fatti: 152 colloqui a favore di 39 persone Covid positive o in isolamento fiduciario, 83 colloqui di supporto a 11 famiglie di persone ricoverate per Covid, 44 colloqui di supporto nell'elaborazione del lutto a 8 familiari, 8 reparti ospedalieri e 6 Case di Riposo formate nella tecnica del Defusing (una tecnica di pronto soccorso emotivo tramite colloqui), 19 incontri di gruppo di defusing/de briefing, 33 colloqui a favore di 12 sanitari, 20 colloqui di supervisione ai coordinatori di reparto.

Inoltre, nell'ambito del progetto, è stato curato anche il sostegno ai Medici di medicina generale oltre che la produzione di diverso materiale informativo per la cittadinanza diffuso attraverso i vari canali aziendali e per le case di riposo. Sono state fatte delle schede (disponibili nel sito www.aulss1.veneto.it) su SOS contagio emotivo.

Il progetto è stato promosso e guidato dalla responsabile della UOSD di psicologia Francesca De Biasi.

