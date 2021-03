IL DIBATTITO

BELLUNO Uomo e lupo: interviene nel dibattito di questi giorni anche il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi che, ieri con una nota, rassicura: «Si lavora, assieme agli allevatori, per la possibile convivenza». E fornisce anche i dati delle predazioni dello scorso anno, all'interno del suo territorio di competenza: parliamo di 5 capi di ovini. Infine risponde all'appello dell'allevatore di Trichiana, Luigi Balzan, che come rappresentante bellunese del Comitato nazionale Pastori d'Italia aveva chiesto al Parco che posizione avesse sulla questione lupo. Il presidente Ennio Vigne risponde: «Conciliare la conservazione della biodiversità, della quale il lupo costituisce un tassello fondamentale, con il mantenimento delle attività di alpeggio».

IL PROGETTO

L'ente di via Zancanaro a Feltre è uno dei 19 partner del progetto LifeWolfalps Eu che, nasce per realizzare azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane a livello di popolazione alpina. «Il budget a disposizione del Parco è di 251.000 euro in 5 anni - spiega l'ente nella nota - e il 45% di questi fondi è utilizzato per azioni di assistenza tecnica agli allevatori, per fornire e installare recinzioni elettrificate per prevenire i possibili attacchi al bestiame domestico, oltre naturalmente che per risarcire rapidamente gli eventuali danni subiti in caso di predazione».

I RECINTI

Nel corso dell'estate del 2020 all'interno del Parco hanno pascolato 200 bovini, circa 1800 ovini e una ventina tra asini e cavalli. «Grazie all'installazione di recinti elettrificati di proprietà dei pastori o forniti dal Parco spiegano dal Parco - e alla stretta collaborazione con gli allevatori, sono stati predati dal lupo 5 capi ovini, prontamente risarciti dal Parco ai proprietari». L'assistenza agli allevatori, fa sapere l'Ente, e la prevenzione dei danni da predazione sono il nucleo fondamentale delle azioni del Life Wolfalps Eu, e nel corso del 2020 «è stata attivata una specifica squadra di supporto per il posizionamento e il controllo dei recinti elettrificati e per la consulenza agli allevatori. Nel corso della stagione tutti gli alpeggi sono stati raggiunti direttamente o telefonicamente ed è stata prestata l'assistenza richiesta». Il progetto Life Wolfalps EU prevede anche «azioni di monitoraggio della popolazione di lupo (indispensabili per disporre di dati aggiornati e scientificamente corretti sul numero di predatori presenti) e attività di comunicazione», anch'esse fondamentali per informare in modo corretto ed obiettivo allevatori, residenti e turisti sul lupo e sulla possibile convivenza con le attività umane sul territorio.

LA CONVIVENZA

«La posizione del Parco sul tema lupo - fa sapere il presidente Ennio Vigne è chiara e definita da tempo. Il nostro impegno è quello di conciliare la conservazione della biodiversità, della quale il lupo costituisce un tassello fondamentale e insostituibile, con il mantenimento delle attività di alpeggio. Le risorse finanziarie del progetto Life Wolfalps ci consentono di dare concreta attuazione a questo obiettivo. La convivenza tra uomo e lupo è possibile, come testimonia l'esperienza di questi anni all'interno del Parco, ma richiede impegno e piena collaborazione tra Ente pubblico e soggetti privati». «Il Parco ha avviato, prima dell'emergenza covid, tavoli di confronto con gli allevatori precisa Vigne -, le associazioni di categoria e le amministrazioni pubbliche, per lavorare in modo coordinato e trovare assieme le possibili soluzioni. Sono convinto che questa collaborazione costituisca l'unica via per affrontare e risolvere la questione della convivenza tra uomo e lupo ed è nostra intenzione proseguire su questa strada».

Federica Fant

