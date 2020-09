L'INCONTRO

BELLUNO «Ho depositato la bozza del Piano lupo ancora a marzo del 2019 e da allora è tutto fermo». Ha risposto così, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, a chi gli faceva notare ieri mattina, a Longarone, che uno dei temi caldi in provincia di Belluno è proprio quello legato al lupo e alle sue predazioni sempre più frequenti. Lui ha chiarito di aver depositato il documento alla Conferenza permanente Stato-Regioni un anno e mezzo fa e che si tratta di «un primo passo nella gestione del lupo. Dal mio punto di vista vanno rispettati entrambi i mondi: quello della zootecnia e quello della biodiversità. Ma le azioni previste dal Piano possono aumentare. Discutiamone».

IL SOPRALLUOGO

Ieri mattina il ministro Costa era a Longarone per vedere la futura caserma dei carabinieri forestali del Parco nazionale Dolomiti (ora è a Termine di Cadore) e quello che sarà il centro di accoglienza turisti alle porte del Parco. Su questo progetto, che dovrebbe terminare entro un anno, il governo ha investito circa due milioni di euro. Dopo la visita alla caserma si è svolto l'incontro istituzionale al municipio di Longarone. Il ministro Costa si è posizionato al centro del tavolo, in mezzo al ministro ai rapporti con il Parlamento Federico D'Incà e al presidente della Provincia, nonché sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Ad ascoltarli il presidente del Parco Ennio Vigne, i membri del direttivo, i sindaci dei 15 comuni del Parco e i 5 presidenti dell'Unione Montane del territorio. «Esamineremo il piano lupo e ci impegniamo a portare sul tavolo del ministro le osservazioni bellunesi, alla luce delle esigenze specifiche del nostro territorio». I consiglieri provinciali con delega a caccia e pesca e all'ambiente, Franco De Bon e Simone Deola, hanno dato la piena disponibilità a collaborare con il governo. La questione è sicuramente delicata e andrà risolta a partire da un progetto di contenimento del lupo che sia in grado però di superare o integrare le modalità di difesa proposte finora. Nessuno ha avanzato l'ipotesi dell'abbattimento».

IL PARCO NAZIONALE

L'incontro con il ministro Costa è stato l'occasione anche per ribadire le fragilità del territorio. A partire dal Parco stesso. Il presidente Ennio Vigne ha ricordato la mancata attuazione delle Legge istitutiva dei parchi nazionali che permetterebbe all'ente di gestire tutte le aree protette. Ma non è l'unico problema. Il Parco ha superato i 25 anni di età e si estende per 32mila ettari. Numeri da capogiro che però si scontrano con la mancanza di personale. I carabinieri forestali incaricati di sorvegliarlo sono soltanto 26. Dovrebbero essere quasi il doppio, ossia 45, come previsto dal decreto ministeriale istitutivo. «Sto stressando in ogni modo il Generale dell'Arma affinché questa situazione si risolva al più presto» ha rassicurato il ministro Sergio Costa. Una novità importante sarà l'istituzione delle cosiddette zone economiche ambientali (zea) che provengono dalla recente Legge sul clima. La logica è più o meno questa: chi farà green economy sarà aiutato, in termini economici, dallo Stato. «Le attività produttive che fanno parte dei Parchi, o che si trovano ad operare all'interno degli stessi, devono essere eco-certificate ha spiegato Costa».

Davide Piol

