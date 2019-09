Lupi, interviene il prefetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCONTROBELLUNO Lupo e pubblica incolumità: il prefetto raduna i sindaci attorno ad un tavolo. L'emergenza lupo, tornata in auge nelle ultime settimane e diventata preoccupante negli ultimi giorni quando le predazioni si sono susseguite a ritmi serrati. Una questione che sarà al centro di un vertice previsto per il 17 settembre in Prefettura. A convocarlo è stato lo stesso prefetto Francesco Esposito, preoccupato per le ultime notizie e messo in allarme da Coldiretti, i cui soci sono decisamente sul piede di guerra. I dati dell'ultimo...