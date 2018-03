«Lungo Piave e Ardo un parco cittadino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL FUTUROBELLUNO Le aste del Piave e dell'Ardo diventano un parco. Il Comune di Belluno chiama a raccolta associazioni e sindaci confinanti: il progetto ha bisogno di forze. Un maxi parco nel territorio comunale, con sentieri, reintroduzioni di fauna, riqualificazione delle aree attorno al greto e della cultura locale per offrire spazi ai turisti in cerca di tranquillità e natura. Il tutto è ancora agli inizi, ma lunedì in sede di giunta è stato approvato l'avviso pubblico per dare il via alla ricerca di associazioni ed enti interessati a...