Lotta gli sprechi energetici logo per i negozi virtuosi

AMBIENTEBELLUNO (A.Tr.) Creativi di tutto il Bacino Padano chiamati a raccolta: servono idee per i loghi. In vista di ottobre, quindi del ritorno in vigore dell'ordinanza anti smog, i comuni capoluogo messi sotto il mirino dei controlli dall'Europa per l'inquinamento della loro aria, si stanno organizzando. Alla firma del Protocollo d'intesa del 2 luglio a Treviso, finalizzato ad istituire formalmente un tavolo di lavoro per mettere a punto un'ordinanza uguale per tutti, seguirà l'emanazione di un bando per cercare chi possa creare i loghi...