Lotta all'inquinamento dell'aria: contributi per rottamare le stufe

AMBIENTEBELLUNO Rottamazione stufe: c'è tempo fino al 10 settembre per decidere il nuovo acquisto. La Regione aiuterà chi intende cambiare il proprio sistema di riscaldamento. Lo farà concedendo contributi a chi deciderà di rottamare vecchi generatori e a chi acquisterà stufe, termostufe e termocucine amiche dell'ambiente. Il bando prevede la concessione di contributi fino a 1.600 euro per la Misura A, ovvero per la sostituzione del preesistente generatore a biomassa con l'acquisto di stufe, termostufe, inserti, cucine e termocucine a...