Lotta al gioco d'azzardo: ripartono i corsi dell'Usl

L'INIZIATIVABELLUNO Gioco d'azzardo: combatterlo con la formazione per gli insegnanti e un talk per gli studenti. Il dipartimento delle dipendenze dell'Us1 in collaborazione con Scuole in rete e Slotmob, proseguono anche per quest'anno scolastico il progetto di prevenzione rivolto a insegnanti e studenti delle scuole superiori. L'appuntamento è per i giorni del 24 e il 25 settembre, quando si terrà la formazione per gli insegnanti a cura della società di comunicazione e formazione scientifica Taxi 1729 di Torino che da anni lavora nella...