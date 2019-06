Lotta ai fitofarmaci: il Comitato non molla

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CAMPAGNA PULITABELLUNO Il Comitato non demorde. Ora lo scudo si leva a proposito della variazione al Regolamento relativo all'utilizzo di prodotti fitosanitari. «Venga mantenuto il preavviso di 48 ore rispetto alla comunicazione, averlo portato a 24 ore non risolve il problema che chi non vive qui fa fatica a capire», è la voce di Fabio Guglielmi a farsi sentire, in rappresentanza degli abitanti del Castionese. Troppo poche 24 ore. «Diventa impossibile programmare attività ludico sportive senza rischiare di accedere alle aree interessate...