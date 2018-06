CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LONGARONEVia libera ai lavori di riqualificazione: la piazza del monumento ai Caduti della Prima e Seconda Guerra mondiale, a Castellavazzo, si prepara a un deciso restyling. «Perché la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale dei piccoli Comuni - spiegano dalla giunta di Longarone - costituisce un elemento fondamentale per la crescita dello sviluppo socio-economico locale. Proprio in quest'ambito, abbiamo voluto attuare le opere di riorganizzazione funzionale dell'area adiacente al monumento, in località...