CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SPETTACOLOBELLUNO Sad. Ovvero, Sopravvivere all'autodistruzione. Uno spettacolo teatrale spiegherà come farlo. Una nuova proposta alla città arriva dal Comitato Belluno comunità che educa: domani mattina le scuole superiori sono invitate a teato per parlare di devianze, di disagio, di isolamento e di dipendenza. La messa in scena si intitola proprio Sad. Sopravvivere all'autodistruzione e sarà portata sul palco da Filippo Tognazzo della Compagnia teatrale Zelda. Attingendo all'immaginario giovanili, ai suoi miti e riferimenti come...