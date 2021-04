Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA TRAGEDIASUSEGANA (TREVISO) «Alessandro aveva preso il mio telefonino, l'ho seguito un po' per la campagna ma poi sono scivolato e ho desistito. Da quel momento non l'ho più visto». Così ha raccontato agli inquirenti l'amico residente in Cadore che per ultimo ha visto in vita Alessandro Ricci, il 32enne trevigiano di origini brasiliane scomparso la notte tra sabato e domenica e ritrovato privo di vita ieri pomeriggio in un sifone...