BELLUNO Nel capoluogo, rispetto agli anni precedenti, nel 2020 sono morte più persone? La risposta è sì e lo scarto è considerevole. Sono state circa 200 le vittime in più nel 2020. Per essere precisi: 197 (rispetto alla media degli ultimi anni) su un totale di 995 morti in 12 mesi. Stiamo parlando solo dei residenti in comune di Belluno che tre anni fa (ultimo aggiornamento Istat) erano 35.876. Attenzione: quel dato generale sulle vittime comprende tutti. Non è un bilancio sui morti covid. Ma sui cittadini del capoluogo che hanno perso la vita in ospedale, in casa di risposo, nella propria abitazione, per strada, all'interno del proprio comune o fuori dallo stesso.

L'ANALISI

A scattare la fotografia degli ultimi 5 anni è l'ufficio Anagrafe di Belluno. Tuttavia per offrire un dato più corretto, non influenzato da stagioni particolari in cui possono esserci stati dei picchi improvvisi, è stata fatta una media del periodo 2015-2019. Il confronto con il 2020, in questo modo, risulta anche più semplice. Ebbene l'anno scorso, stando ai dati forniti dal Comune, sono morte 995 persone residenti nel capoluogo contro le 797,2 (in media) del periodo precedente. Si può anche entrare nello specifico, ma il risultato non cambia. L'unico anno che si avvicina di più al 2020, per numero di vittime, è il 2017: sono state 837. Ben 158 in meno. Il dato più interessante, visto il momento storico caratterizzato dall'emergenza epidemiologica per covid-19, è quello relativo ai morti nelle case di riposo e in ospedale. Che, purtroppo, risulta essere anche il più inquinato. Nel senso che è l'unico dato che comprende anche le persone non residenti nel capoluogo. Nel 2020 sono morti 786 pazienti degli ospedali e ospiti delle rsa. È la fetta più grande del totale considerato prima. Mentre nella media del periodo 2015-2019 sono stati 595,8 (190,2 in meno). C'è un'unica colonna, nella tabella elaborata dall'ufficio Anagrafe di Belluno, in cui il 2020 ha registrato un numero di vittime inferiore rispetto agli anni precedenti. Ed è quella sui residenti morti, in strada o in casa, all'interno del comune capoluogo. Sono stati 114 contro i 124,6 del 2015-2019. Non è una differenza così alta ma è l'unica presente e quindi merita un approfondimento.

L'IMPATTO DEL LOCKDOWN

Una spiegazione parziale può essere legata ai vari lockdown che si sono susseguiti l'anno scorso. Le persone sono rimaste a casa. Quindi c'è stato meno movimento e si è abbassata la possibilità, ad esempio, di morire in un incidente stradale. Questo ragionamento si basa però sulla premessa che quei 10 bellunesi in meno rispetto agli altri anni abbiano perso la vita all'aperto. Difficile pensare che ci sia stato uno scarto, in negativo, dei morti in casa perché il 2020, proprio a causa di quarantene, isolamenti e lockdown, ha rinchiuso le persone all'interno della propria abitazione. Perciò questo numero, semmai, dovrebbe essere aumentato oppure rimasto uguale. Invece è sceso. Siccome l'ufficio Anagrafe non scorpora i due dati non è possibile essere più precisi. Torniamo alla domanda iniziale.

L'INCOGNITA

Ci sono stati più morti nel 2020? Sì. Ma quanto ha influito il covid nell'aumento della mortalità? La risposta al quesito, almeno per ora, non c'è. Sappiamo che la provincia ha registrato il numero di vittime positive ogni 100mila abitanti più alto del Veneto. Elemento che ci aiuta poco a uscire dal rompicapo. Si può però dire che l'aumento delle vittime, causa covid, è stato bilanciato in parte dalla diminuzione in alcuni casi crollo vertiginoso delle vittime per influenza il cui virus nel 2020, grazie a mascherine, guanti e distanziamento, è quasi scomparso.

