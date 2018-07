LO SCONCERTO BELLUNO Nuovo oltraggio alla chiesetta di San Giuseppe a Borgo Pra.

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONCERTOBELLUNO Nuovo oltraggio alla chiesetta di San Giuseppe a Borgo Pra. La frazione ai piedi del centro storico ieri mattina si è svegliata ferita da un nuovo graffito. Due scritte arancioni campeggiano ora sulle pareti laterali del piccolo edificio di via Sant'Antonio. Dio è morto e Se aveste studiato capireste che Dio non esiste, sono i messaggi lasciati da qualche adolescente spaccone e con le velleità del teologo sui muri del vecchio luogo di culto. Un inno all'ateismo che appare come una sorta di sfida alla religione, posta...