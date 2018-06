LO SCHIANTO BELLUNO È un mistero, al momento, l'incidente di parapendio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCHIANTOBELLUNO È un mistero, al momento, l'incidente di parapendio avvenuto ieri poco prima delle 14 a Belluno. Il giovanissimo pilota è stato trovato soccorso quando era a terra ormai incosciente, e non c'erano testimoni. Il ragazzo, Emanuele Friz, 21enne di Pedavena, è in gravissime condizioni. Il giovane, appassionato di volo e di sport in generale, è precipitato proprio nel giorno del suo compleanno: ieri infatti ha compiuto 21 anni. Ma mentre sul suo profilo Facebook gli amici, ignari dell'accaduto gli fanno gli auguri, lui lotta...