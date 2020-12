GLI AUGURI

BELLUNO Sono stati i video i protagonisti del tradizionale scambio di auguri della Camera di Commercio di Treviso Belluno. Un incontro online a cui hanno partecipato i prefetti di Treviso e Belluno, il presidente della provincia Roberto Padrin e i vescovi di Treviso e Belluno, monsignor Renato Marangoni. Ad introdurre i lavori il direttore dell'ente, Romano Tiozzo, accompagnato dal presidente Mario Pozza che ha ringraziato i presenti e, più in generale, le istituzioni, per aver collaborato attivamente in questo anno difficile per tutti. «Ringrazio calorosamente - ha spiegato il prefetto di Belluno, Adriana Cogode - con grande stima il personale sanitario che si è dovuto attrezzare con continua pervasività a combattere il virus. Ringrazio anche i sindaci, pur con le loro difficoltà: a partire dai fondi, in molti piccoli comuni i sindaci sono riusciti a lavorare anche con gli uffici chiusi. Le persone devono capire che chi svolge una funzione pubblica sposa una missione. C'è stato un grande lavoro di squadra, con le forze di polizia, gli organi territoriali, abbiamo dato il massimo. La provincia è stata messa a dura prova nelle varie emergenze maltempo. I danni si stanno quantificando. Ma abbiamo vissuto un'emergenza nell'emergenza. Intervenendo in una situazione di protezione civile, restando distanti gli uni dagli altri, come se fossimo in quarantena. Un modello diverso dell'emergenza. Ma ce l'abbiamo fatta». L'ultimo pensiero il prefetto l'ha dedicato alle famiglie che hanno subito dei lutti e alla classe imprenditoriale a cui spetta il compito di rimboccarsi le maniche.

LA COMUNITÀ

Sul senso di comunità si è invece soffermato monsignor Marangoni. «Nel nostro territorio ci si stima a vicenda, non si cammina assieme se non c'è stima vicendevole. Questi mesi sono stati una messa alla prova per tutti. A me preme che il per tutti diventi con tutti. Bisogna attivare una dinamica riconciliativa, fare squadra, camminare assieme». Sui molti impegni si è invece soffermato il presidente della Provincia Padrin: «Non vedo l'ora che quest'anno finisca». Padrin ha anche difeso, una volta di più la scelta della Camera di Commercio bellunese di unirsi a quella di Treviso.AZ

