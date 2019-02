CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LIVINALLONGORistrutturazione e adeguamento in vista per la sala civica di Arabba. Strizzando l'occhio, perché no, a un futuro congressuale da attivare nelle stagioni cosiddette morte come primavera e autunno. Con questi obiettivi l'Amministrazione di Livinallongo ha affidato l'incarico a dei professionisti del settore affinché elaborino un progetto che trasformi i già ampi e accoglienti locali in un sito al passo con i tempi sia in termini di sicurezza che di impiantistica.LA STORIA La sala congressi di Arabba è stata realizzata una...