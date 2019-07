Lite col ciclista, moglie disperata: «Èdurissima»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INCHIESTABELLUNO «Sono cose che non si riescono ad accettare tanto facilmente». Ha la voce rotta dal pianto la moglie di T.F., il pensionato di 78 anni che venerdì mattina è stato colpito da un pugno, o probabilmnente più di uno, che lo ha fatto finire ricoverato in un letto d'ospedale in prognosi riservata. A sferrarglielo è stato un ciclista che lui aveva osato rimproverare. Un dolore composto quello della donna che, senza possibilità di intervenire, ha assistito alla sequenza che ha costretto il marito a ricorrere prima alle cure...